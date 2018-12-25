Богатые живут на 9 лет дольше бедняков, - исследование

Ученые Лувенского католического университета (Бельгия) изучили, как соотносится материальное благосостояние и продолжительность жизни. О результатах работы в канун западного Рождества сообщила газета Soir.
Ученые констатировали «ошеломляющие различия между социальными группами». Согласно их выводам, бедность в среднем сокращает жизнь женщин на 6,6 лет, мужчин — на 9,1 лет. Это стало известно после сравнения итогов переписи 1991-го, 2001-го и 2011 годов и поднятия архивов свидетельств о смерти.
Примечательно, что ранее британские ученые пришли к похожим выводам. В исследовании Имперского колледжа Лондона говорится, что богатые британцы живут почти на десять лет дольше бедных, причем с 2001 года разрыв серьезно увеличился.
Причина, прежде всего, в том, что люди с низким достатком питаются как попало: едят дешевый фастфуд, а не здоровую пищу. Также в самых уязвимых слоях не принято обращаться к врачам, поэтому даже излечимые болезни зачастую диагностируют слишком поздно.
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