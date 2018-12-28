Порошенко заявил о вмешательстве РФ в украинские выборы

РФ использует информационные технологии для дискредитации руководства Украины и Молдовы. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Россия пытается использовать современные информационные технологии, в первую очередь для дискредитации руководства Украины и Молдовы. И последствия этой политики ощущают не только Украина и Молдова, но и большинство стран Европейского Союза», — сказал Порошенко во время церемонии открытия украинско-молдавского пункта пропуска «Паланка» в пятницу в Одесской области.
Он напомнил, что в наступающем году в Украине пройдут президентские и парламентские выборы, а в Молдове — парламентские. «К сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колона, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции», — сказал глава украинского государства.
Порошенко подчеркнул, что никто не хочет мира на востоке Украины больше, чем сами украинцы, но мира на условиях международного права и национальных интересов Украины.
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