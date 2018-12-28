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Нацбанк разрешил банкам проводить идентификацию и верификацию физлиц через третьих лиц

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Нацбанк разрешил банкам проводить идентификацию и верификацию физлиц через третьих лиц

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке. Как сообщается на веб-сайте центробанка, это позволит оптимизировать систему идентификации и верификации физлиц, а также повысит финансовую инклюзию и доступность финансовых услуг.

Соответствующие инициативы закреплены постановлением правления НБУ «Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» № 159 от 28 декабря 2018 года. Документ вступает в силу с 29 декабря 2018 года.

Отныне банки, при открытии счета, смогут использовать идентификационные данных физлиц, полученные от другого банка через систему BankID НБУ. При этом между банком, открывающим счет, и банком, который является абонентом-идентификатором, должен быть заключен соответствующий договор поручения.

Банки также смогут поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам-предпринимателям (резидентам) и физическим лицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию физлиц.

Порядок идентификации определяется нормативно-правовыми актами центробанка по вопросам финансового мониторинга и функционирования системы BankID НБУ.

Помимо этого, НБУ предоставил банкам возможность перечислять средства в национальной валюте с текущего счета физического лица-резидента на текущий счет физического лица-нерезидента в случае продажи физическим лицом-нерезидентом собственного имущества на территории Украины физическому лицу-резиденту, если это имущество не является объектом инвестиционной деятельности в Украине.

Нацбанк также отменил норму относительно предоставления физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в банк при открытии счета копии документа, подтверждающего взятие этого лица на учет в органе Пенсионного фонда.

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В то же время центробанк установил требование предоставлять в банк иностранными представительствами, которые используют наемный труд и согласно законодательству Украины являются плательщиками единого взноса, копии документа, подтверждающего взятие на учет такого представительства в соответствующем контролирующем органе.

банки, НБУ, BankID
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Пятница, 28 декабря 2018
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