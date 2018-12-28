Реальная зарплата в Украине возросла на 11,4%

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 11,4%, по сравнению с октябрем 2018 года — сократилась на 2%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем 2018 года сократилась на 0,6%, в годовом измерении увеличилась — на 22,5%, составив 9161 грн.
Там напоминают, что в октябре зарплата составила 9218 грн, сентябре — 9042 грн, в августе — 8977 грн , в июле — 9170 грн, в июне — 9141 грн.
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