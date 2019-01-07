Украина подала против России иск в ЕСПЧ из-за инцидента в Керченском проливе

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России с требованием признать незаконным арест ее моряков, которые 25 ноября были захвачены якобы за нарушение порядка пересечения государственной границы РФ в районе Керченского пролива. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
«Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу номер 55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли », - написал он на странице в Facebook.
Напомним, что три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября были захвачены российскими пограничниками и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.
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