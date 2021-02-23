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Украина подает иск против РФ в ЕСПЧ из-за Навального

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Украина подает иск против РФ в ЕСПЧ из-за Навального

Правительство Украины обратилось в Европейский суд по правам человека с обвинениями против Российской Федерации.

Эту информацию «Европейской правде» подтвердили в пресс-службе ЕСПЧ.

«Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств», — сообщили в Страсбурге.

В ЕСПЧ пока не уточняют содержание украинской жалобы, однако «Европейская правда» выяснила, что одним из эпизодов, который фигурирует в обвинениях, является покушение на убийство одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», которое есть в распоряжении только российских спецслужб.

Информацию о том, что жалоба Украины касается Навального, в комментарии «Европейской правде» подтвердил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, объяснив, что украинская жалоба утверждает, что это убийство каким-то образом касается Украины. «Нет обязанности для стран обосновывать связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией», — заявил он.

Присутствие Навального в перечне жертв нападений официальной власти РФ, впрочем, делает украинскую жалобу соответствующей требованиям ЕСПЧ относительно сроков давности.

В жалобе фигурируют также убийства, совершенные на территории Украины.

«Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе», — пояснил Лещина.

Как известно, 27 июня 2017 году в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. 31 марта того же года в результате похожего теракта погиб полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш.

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В Страсбурге уточняют, что в иске речь идет также об убийствах за пределами стран Совета Европы. «Украинское правительство также заявляет об административной практике Российской Федерации в нерасследовании этих убийств и умышленном проведении операций сокрытия, направленных на разочарование в усилиях по поиску ответственных лиц», — пояснили в ЕСПЧ.

Речь идет об убийстве одного из чеченских лидеров Зелимхана Яндарбиева, которое было совершено 13 февраля 2004 в Катаре, также из-за подрыва автомобиля. Тогда власти Катара арестовала исполнителей — россиян, работавших временными сотрудниками посольства, и установила, что взрывное устройство в Доху отправили из РФ по дипломатическим каналам. В конце концов власти РФ официально признала, что была организатором этого убийства и принесла извинения Катару.

Этот эпизод, в котором вина РФ официально доказана, стал в жалобе Украины доказательством того, что Россия действительно практикует политические убийства своих оппонентов.

Алексей Навальный, ЕСПЧ, отношения с Россией
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