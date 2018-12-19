В РФ отреагировали на планы Украины провести корабли через Керченский пролив

Заявления Украины о подготовке нового прохода военных кораблей через Керченский пролив безответственны. Такое заявление сделала во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась на странице российского министерства в Facebook.
«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации», — сказала Захарова, назвав провокации «визитной карточкой» украинских властей.
Ранее о том, что Украина готовит новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Черное море, заявил в интервью Би-би-си секретарь СНБО Александр Турчинов. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самопровозглашенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», — сказал он.
По словам Турчинова, Киев также намерен пригласить к участию в этом проходе западных партнеров.
Напомним, что в конце ноября три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — были атакованы и захвачены россиянами при попытке пройти через Керченский пролив.
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