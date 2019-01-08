Франция и Германия подпишут новый договор о сотрудничестве 22 января

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 22 января подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.
«22 января 2019 года президент Французской республики Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый франко-германский договор о сотрудничестве и интеграции», — говорится в коммюнике.
Отмечается, что церемония подписания состоится в мэрии немецкого Ахена.
Новое соглашение будет опираться на основы Елисейского договора от 1963 года, который в значительной степени способствовал историческому примирению между Францией и Германией. Целью нового договора — большее сближение двух стран и подготовка к вызовам, с которыми сталкиваются страны в 21 веке, говорится в сообщении.
Договор, который будет подписан в Ахене, «укрепит уже тесные связи между Германией и Францией, в частности, в области экономической политики, внешней политики и политики безопасности, образования и культуры, исследований и технологий, климата и окружающей среды, а также сотрудничество между приграничными регионами и гражданскими обществами», сообщается в коммюнике.
Договор о сотрудничестве, который закреплял послевоенное примирение Германии и Франции, 22 января 1963 года подписали в Елисейском дворце в Париже Шарль де Голль и Конрад Аденауэр. Документ обязывал власти обеих стран проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней политики, вопросам безопасности, а также молодежной и культурной политике. В 1988 году канцлер ФРГ Гельмут Коль и французский президент Франсуа Миттеран в дополнение к договору учредили советы по обороне и безопасности, а также по экономической, финансовой и валютной политике.
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