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Франция и Германия подпишут новый договор о сотрудничестве 22 января

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Франция и Германия подпишут новый договор о сотрудничестве 22 января

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 22 января подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

«22 января 2019 года президент Французской республики Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый франко-германский договор о сотрудничестве и интеграции», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что церемония подписания состоится в мэрии немецкого Ахена.

Новое соглашение будет опираться на основы Елисейского договора от 1963 года, который в значительной степени способствовал историческому примирению между Францией и Германией. Целью нового договора — большее сближение двух стран и подготовка к вызовам, с которыми сталкиваются страны в 21 веке, говорится в сообщении.

Договор, который будет подписан в Ахене, «укрепит уже тесные связи между Германией и Францией, в частности, в области экономической политики, внешней политики и политики безопасности, образования и культуры, исследований и технологий, климата и окружающей среды, а также сотрудничество между приграничными регионами и гражданскими обществами», сообщается в коммюнике.

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Договор о сотрудничестве, который закреплял послевоенное примирение Германии и Франции, 22 января 1963 года подписали в Елисейском дворце в Париже Шарль де Голль и Конрад Аденауэр. Документ обязывал власти обеих стран проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней политики, вопросам безопасности, а также молодежной и культурной политике. В 1988 году канцлер ФРГ Гельмут Коль и французский президент Франсуа Миттеран в дополнение к договору учредили советы по обороне и безопасности, а также по экономической, финансовой и валютной политике.

Франция, Ангела Меркель, ФРГ, Эммануэль Макрон
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Вторник, 8 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

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Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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