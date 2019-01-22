Меркель и Макрон подписали межгосударственное соглашение об углублении сотрудничества

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали во вторник в городе Ахен новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое призвано стать дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем. Трансляцию подписания вел телеканал n-tv.
Новый договор, который уже получил название Ахенское соглашение, предусматривает важные дополнения, которые стали необходимы, по мнению Берлина и Парижа, ввиду глобальных вызовов XXI века. Он регулирует сотрудничество между обеими странами в области внешней политики, обороны и безопасности, предусматривает экономическую интеграцию, продвижение германо-французских интересов,в частности в ООН, укрепление конкурентоспособности ФРГ и Франции, усиление взаимодействия между гражданскими обществами.
В то же время многие предложения французской стороны, в частности, о создании единой европейской армии, отражения в нем не получили. Выступая на церемонии подписания, Меркель лишь заявила о том, что, развивая общую военную культуру, оборону, создавая правила по экспорту вооружений, Германия и Франция хотят «внести вклад в образование европейской армии».
Тем не менее, президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что заключение двустороннего соглашения о сотрудничестве открывает новую страницу в отношениях между Францией и ФРГ.
«Это важное соглашение, которое открывает новую главу в сотрудничестве двух стран», — сказал глава государства, выступление которого транслировалось в Twitter Елисейского дворца. Он заявил, что «единство, солидарность и сплоченность — ключевые принципы этих договоренностей».
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