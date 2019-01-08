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OLX: владельцы iPhone ищут iPhone, владельцы Android ищут работу

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Аналитики торговой площадки OLX на основе запросов пользователей подвели итоги года и составили рейтинг самых желанных товаров. Об этом говорится в сообщении компании.

За год количество запросов достигло почти 600 миллионов.

Первое место с отрывом в полсотни тысяч запросов занял велосипед - эту позицию он занимает пятый год подряд, с 2014 года. Диван - второй самый популярный товар на платформе, за год его искали 700 тысяч раз, около 2 тысяч раз в день. В тройку лидеров попал запрос "квартира", а в десятку - "дом".

Во втором полугодии в топ-10 популярных запросов на сервисе объявлений появился седьмой айфон. В 2018 году мобильное устройство искали более 400 тысяч раз. Реже пытались найти только ноутбук.

Топ-10 запросов на OLX, 2018:

Велосипед
Диван
Квартира
Платье
Куртка
iPhone 7
Ноутбук
Кроссовки
Дом
Холодильник

Аналитики OLX также сравнили запросы пользователей iOS и Android. Оказалось, что оба рейтинга сильно отличаются. Объединяет владельцев различных устройств только одно - в 2018 году все они хотели диван.

В отличие от пользователей айфонов, которые весь год искали только айфоны, владельцы альтернативной операционной системы изредка интересовались аппаратами на iOS. Так, яблочный девайс впервые появился в рейтинге только на 32-м месте. И если в десятке запросов с Android "работа" на 9-й позиции, то у поклонников Apple она даже не вошла в топ-100.

Топ-10 запросов с Android:

Диван
Велосипед
Квартира
Платье
Куртка
Дом
Рюкзак
Кроссовки
Работа
Ноутбук

Обладатели айфонов на OLX целом мониторили айфоны. С 10 позиций 6 пришлось на них. Однако если в первом полугодии 2018 рейтинг закрывал Gucci, то во втором его вытеснил уже известный "диван".

За весь год пользователи устройств iOS оставались верны брендам Nike, Adidas и Zara.

Топ-10 запросов с iOS:

iPhone 7
iPhone X
iPhone 6
Nike
iPhone 8
Zara
Adidas
iPhone
iPhone 6s
Диван

Напомним, ранее аналитики OLX составили рейтинг товаров с наиболее высокой ценой в популярных категориях.

Источник

Android, iPhone, OLX
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Вторник, 8 января 2019
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