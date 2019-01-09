Продажи автомобилей в Китае упали впервые более чем за 20 лет

Продажи автомобилей в Китае в 2018 году сократились впервые за более чем 20 лет — на 6%, до 22,7 млн. Такие данные обнародовала Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). В показатель включили реализацию легковых автомобилей, внедорожников и универсалов.

В декабре продажи сократились на 19% в годовом выражении, до 2,256 млн машин, после снижения на 18% в ноябре и на 13,2% в октябре. Снижение продаж наблюдается уже на протяжении семи месяцев подряд.

CPCA прогнозирует в 2019 году сохранение слабости китайского авторынка — крупнейшего в мире. По оценкам ассоциации рост продаж составит около 1,2%. Потенциальных покупателей отпугивают нерешенные торговые споры с США, падение китайского рынка акций и торможение экономического роста, сообщает Bloomberg.

Генеральный секретарь CPCA Цуй Дуншу считает, что давление на автопроизводителей усиливается.

«Снижение продаж может ускорить процесс вытеснения некомпетентных игроков, и, возможно, мы увидим, как в течение предстоящего года некоторые из них покинут рынок», — отметил Дуншу.

На этой неделе Goldman Sachs спрогнозировал, что снижение продаж на авторынке Китая продлится не один квартал. Инвестбанк прогнозирует, что в 2019 году падение увеличится на 7%, но в 2020 году ждет восстановления и роста на 3%.

Официальный Пекин в среду пообещал принять меры для стимулирования продаж автомобилей и бытовой техники на внутреннем рынке.