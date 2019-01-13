В Палате представителей Конгресса проведут слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о своих планах провести слушания по встречам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте комитета.

"Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не известно об этих встречах. США заслуживают правды, и комитет по иностранным делам намерен выяснить ее. Мы проведем слушания, на которых изучим тайны вокруг странных взаимоотношений Трампа с Путиным и его соратниками, а также то, как эти темные связи влияют на нашу национальную безопасность", - приводятся в тексте слова председателя комитета демократа Элиота Энгеля.

Газета The Washington Post ранее информировала, что Трамп тщательно скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. В частности, отмечается, что после этой встречи он якобы забрал себе записки переводчика, присутствовавшего на ней, и велел ему не распространяться об этом среди других членов администрации. Это, по данным бывших и действующих членов правительства США, стало известно после того, как один из членов команды советников Трампа в Белом доме и высокопоставленный представитель Госдепартамента запросили у лингвиста информацию о встрече двух лидеров, но получили на это отказ.

В субботу в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно его встреч с главой российского государства. Отвечая на вопрос об опубликованной в пятницу в газете The New York Times статье, в которой утверждалось, что в ФБР негласно проводили проверку, чтобы выяснить, действует ли Трамп в интересах России, глава Белого дома назвал ее самой оскорбительной статьей, которую когда-либо читал.