В РФ связывают будущее Донбасса с выборами в Украине

В Кремле оценили возможность превращения кризиса в Донбассе в «замороженный конфликт на долгие десятилетия». В данном случае все будет зависеть от Киева, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такую точку зрения он высказал в интервью газете «Аргументы и факты».

Продолжение столкновений на Донбассе он, в частности, связал с грядущими в Украине выборами президента. Если в Украине «у власти будет партия войны, шансов на то, что конфликт прекратится, нет», заверил Песков. «Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс», — добавил он.

Также, по мнению представителя Кремля, «новое обострение отношений с Киевом сейчас связано с предвыборной кампанией Порошенко». «Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе», — заявил Песков.\

Пресс-секретарь президента РФ винит Киев в нежелании выполнять минские соглашения. «Для того чтобы куда-то двигаться, необходимо, чтобы Украина разобралась с последствиями своей гражданской войны, пересмотрела свой курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны, и только тогда, наверное, Киев пойдет на то, чтобы начать реализацию минских договоренностей: без этого куда-то сдвинуться будет очень тяжело», — заявил он.