Британский парламент отверг сделку с ЕС по Brexit

При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонником Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.
Прямую трансляцию заседания парламента вели британские телеканалы.
Против решения проголосовали 432 депутата, за — 202. Правительственный проект провалился в парламенте с разницей в 230 голосов. Лидер оппозиции Джереми Корбин назвал это поражение правительства катастрофическим и самым крупным с 1920 года.
Британия и Евросоюз окончательно согласовали план Brexit в ноябре 2018 года, позже лидеры ЕС утвердили это соглашение. Оно предполагает, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта, однако стороны договорились о переходном периоде, который продлится до 31 декабря 2020 года. Все это время Британия будет частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС), а к концу этого периода Брюссель и Лондон должны будут согласовать окончательные параметры сотрудничества.
Один из главных пунктов, который не устраивает противников плана — вопрос о границе между Ирландией (член ЕС) и Северной Ирландией (часть королевства). Сделка предполагает сложный механизм урегулирования этого вопроса, противники соглашения считают, что прописанный в ней механизм сужает возможности Лондона по заключению новых торговых соглашений и существенно ограничивает суверенитет страны.
Часть депутатов считает, что необходимо провести повторный референдум о Brexit, по их мнению, политика Мэй не пользуется поддержкой большей части населения страны.
Лейбористы во главе с Джереми Корбином выступают против соглашения, поскольку считают, что оно существенно скажется на правах трудящихся, гарантированных законодательством Евросоюза.
В своей речи после голосования Тереза Мэй подтвердила решимость выйти из Евросоюза. Ранее аналитический центр The Economist Intelligence Unit (EIU) выпустил прогноз, в предсказал несколько вариантов развития событий после провала сделки по Brexit. Наибольшие шансы эксперты отдали повторному голосованию после уточнения условий сделки, на втором месте — «норвежский» вариант как более мягкий вариант Brexit. Кроме того, возможны досрочные парламентские выборы и Brexit без сделки.
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