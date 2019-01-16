В УПЦ прокомментировали «церковные» законопроекты

Так называемые «церковные» законопроекты № 5309, № 4128 и № 4511 взаимосвязаны и направлены на ликвидацию Украинской православной церкви (Московского патриархата) путем рейдерского захвата его имущества, заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
«Законопроекты № 5309 (уже вступил в действие), № 4128 и № 4511 — взаимосвязаны, идут, скажем так, „одним пакетом“ и направлены на ликвидацию деятельности УПЦ путем рейдерского захвата через ее переименование (№ 5309), захват ее имущества (№ 4128) и вмешательства в органы управления (№ 4511)», — цитирует слова Бахова информационно-просветительский отдел УПЦ в среду.
По мнению юриста, эти законодательные инициативы сделают законными переходы церковных общин, и государство сможет манипулировать и «указывать религиозной общине, кто является ее членом».
Протоиерей Бахов заявил, что незаконность таких переходов из УПЦ в Православную церковь Украины (ПЦУ) заключается в том, что лица, которые не относятся к религиозной общине (протестанты, свидетели Иеговы, католики, те, кто не ходил в церковь), принимают решение об изменении ее подчиненности вместо самой религиозной общины. «Фактически происходит рейдерский захват религиозных общин, который и пытается узаконить власть, приняв законопроект № 4128», — считает протоиерей.
Он подчеркнул, что законопроект еще не принят, а из уст чиновников уже звучит информация о «переходах» из УПЦ в ПЦУ.
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