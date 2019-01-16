Автоматическая индексация пенсий в Украине: что получат пенсионеры и бюджет

Начиная с 2019 года, пенсии в Украине будут расти на регулярной основе и автоматически. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в этом году размер пенсий впервые в истории будет увеличен на основе четкой формулы, учитывающей показатели средней зарплаты и инфляции за предыдущий год. «Первого марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это впервые будет автоматическая индексация», — сказал Гройсман. Он также добавил, что отныне индексация будет происходить ежегодно и не будет зависеть от решений политиков.

Пенсионная формула

На сайте Кабмина отмечают, что в формуле, согласно которой будут пересматриваться пенсии, будет учитываться стаж, уровень заработной платы, которую ранее получал пенсионер, а также уровень средней зарплаты по стране. Именно последний показатель будет увеличиваться ежегодно, соответствующим образом влияя на размер пенсий. Он будет рассчитываться с учетом роста средней заработной платы в стране и инфляции.

Чтобы понять, насколько пенсии вырастут в марте этого года, чиновники предлагают собственный прогноз на основе данных Госкомстата Украины. Так, средняя зарплата за третий квартал прошлого года выросла на 24,7 процента, а инфляция, по предварительным ожиданиям, должна составить 9,9 процента в год. «То есть, исходя из этих данных, показатель средней заработной платы, который учитывается в формуле, должен вырасти на 17,3 процента. На столько же вырастет и основная, базовая часть пенсии», — отмечают в правительстве и добавляют, что эти расчеты являются предварительными, а точная цифра будет базироваться на окончательных данных за предыдущий год. В сообщении также упоминается, что обычно пенсии имеют и другие составляющие, в частности доплаты за сверхнормативный стаж. Эти доплаты не будут индексироваться, и размер увеличения будет отличаться у каждого пенсионера.

Судьба «минималки»

В Украине сейчас насчитывается около 11,5 миллиона пенсионеров. Из них 2,5 миллиона человек получают минимальную пенсию, размер которой привязан еще и к прожиточному минимуму. Теоретически автоматическая индексация, которая состоится в марте, будет касаться всех пенсионеров, но в результате перерасчета для получателей «минималки» результат автоматической индексации будет ниже суммы минимальной пенсии, которую они будут продолжать получать благодаря повышению прожиточного минимума, говорят эксперты. Такой прогноз сделала, в частности, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко в эфире Oboz.tv. Дело в том, что прожиточный минимум в этом году планируется повысить дважды. «Соответственно, с июля минимальные пенсии тоже вырастут с 1473 гривен до 1564 гривен, с декабря — до 1638 гривен», — отмечают в правительстве.

А вот военным пенсионерам пенсии в этом году уже повысили — с первого января этого года они увеличились в среднем на 738 гривен, отмечают в правительстве. Речь идет о почти 498 тысячах бывших военнослужащих и правоохранителей.

Без политиков

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко объясняет, что главным преимуществом автоматической индексации для пенсионеров является привязка размера пенсий к реальным изменениям в экономике. По словам эксперта, при нестабильной инфляции и ручной корректировке правительством размера пенсионных выплат жизни пенсионеров становится непрогнозируемой. «При автоматической индексации пенсионеры получают уверенность в том, что их пенсия защищена от инфляции», — отмечает Репко.

Пенсии в Украине индексировались и ранее, рассказывает заместитель председателя стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта, однако это делалось в ручном режиме. «Сейчас правительство будет вынуждено делать это ежегодно в автоматическом режиме, и единственный показатель, на который он может влиять, — это дата индексации пенсий в течение года», — объясняет эксперт. По его словам, при желании это позволит правительству влиять на уровень расходов на пенсии за год, ведь чем позже будет проведена индексация, тем меньше денег будет потрачено на обновленные пенсии.

В правительстве же уверяют, что все будет происходить автоматически — очередного перерасчета пенсий в 2020 году стоит ожидать также первого марта.

Прогнозируемая нагрузка

Зависимость от воли политиков влияла и на стабильность государственных финансов, ведь привычное повышение социальных выплат накануне выборов розбалансировало украинский бюджет. В то же время логика формулы, которая привязана к росту зарплат и инфляции, делает индексацию посильной для бюджета, поскольку рост расходов на большие пенсии компенсируется большими поступлениями от налогов, отмечает Репко. Так же, по ее словам, в случае медленного экономического роста, правительство не сможет увеличивать пенсии больше, чем это позволяет экономика.

В проекте государственного бюджета на 2019 было заложено увеличение финансирования выплаты пенсий на 139 млрд. гривен. Но подобная нагрузка, по мнению Кухта, не несет опасности для финансовой стабильности страны. Сейчас Пенсионный фонд, по его словам, составляет около 10 процентов украинского ВВП, а дополнительные трансферты из бюджета покрывают в основном специальные пенсии, которые и так должны выплачиваться именно за счет бюджета. «Это устойчивая конфигурация, но большего Украина уже не выдержит. Поэтому, если никто не будет играть в популизм и не будет раздувать вручную пенсии, есть надежда, что дефицит Пенсионного фонда даже будет постепенно уменьшаться», — отмечает эксперт.