В Польше будут судить неонацистов за празднование дня рождения Гитлера

Окружная прокуратура в польском городе Гливице передала в суд обвинительное заключение в отношении шести членов организации «Гордость и современность», представители которой в 2017 году организовали на юге республики празднование дня рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщает в четверг телеканал Polsat.
В конце января прошлого года в Польше разгорелся скандал после демонстрации телеканалом ТВН итогов журналистского расследования. Корреспонденты проникли со скрытой камерой на одно из мероприятий неонацистов в мае 2017 года, на котором те отмечали день рождения Гитлера (20 апреля).
На записи видно, как участники сходки прославляют лидера немецких национал-социалистов, используют свастику, переодеваются в мундиры вермахта.
Прокуратура на протяжении года вела расследование по факту «публичной пропаганды фашизма или другого тоталитарного строя». Семи гражданам предъявлены обвинения.
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