СБУ заявила о разоблачении группировки неонацистов во главе с гражданином РФ

СБУ разоблачила неонацистский радикальный центр, возглавляемый гражданином РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прсекли деятельность неонацистского радикального центра, который возглавлял гражданин РФ. Следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове», — говорится в сообщении.

По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе Киева и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.

Литературу неонацисты распространяли на тайных собраниях и во время тематических вечеринок, отмечают в СБУ.

Оперативники СБУ также задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности через телеграмм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3 тысячи человек.

Во время обысков по адресам проживания организатора центра и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги «Третьего Рейха», оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, на которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа.

Продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрении и привлечении к ответственности других представителей организации.