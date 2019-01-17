MasterCard запретит автоматическое списание средств за платные подписки

Международная платежная система MasterCard запретит автоматически списывать деньги после окончания пробного периода подписок. Теперь в соответствие с измененными правилами компании продавцы перед окончанием пробного периода должны будут получить согласие клиентов на списание денег с помощью SMS или электронной почты. Также после каждого платежа сервис обязан присылать квитанцию и инструкцию о том, как отменить подписку.

Как пояснили в компании, они решили изменить правила из-за частых жалоб клиентов. Для тех, кто вовремя не отменил подписку, автоматические списания превратились в настоящую «головную боль».

Однако как именно MasterCard будет контролировать пробные подписки, а также когда и где новые правила вступят в силу, в компании не сообщили.