Європейський банк закликає звільнитись від платіжних систем США та китайських платформ

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала звільнитись від платіжних систем США та китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Today.
Лагард заявила, що Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету, назвавши це «маршем до незалежності».
Повністю об’єднаний ринок капіталу, додала вона, може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції – з потенційною доданою вартістю до 3 трильйонів євро на рік.
Голова ЄЦБ підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.
«Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що існує європейська пропозиція», – заявила Лагард.
Її коментарі прозвучали на тлі ініціативи ЄС зі створення єдиного ринку капіталу в країнах ЄС. Це має полегшити інвестиції та забезпечення кращого доступу до фінансування для компаній, а громадянам – допомогти заощаджувати ефективніше.
Проте створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними проблемами. Серед них:
Нижчі комісії обміну в Європі ускладнюють досягнення рентабельності.
Для створення інфраструктури, яка буде конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції.
Переконання банків підтримати нову систему.
Технічна складність, особливо щодо безпеки, захисту від шахрайства та транскордонної сумісності.
Управління та координація, оскільки держави-члени та інституції повинні узгодити виконання та нагляд.
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