Климкин хочет тотально переформатировать отношения с РФ

Нормальные отношения между Россией и Украиной невозможны, но их необходимо «тотально переформатировать». Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам работы МИД в 2018 году.
«Мы сейчас свели комплексные отношения с РФ до минимума, никто не может претендовать на какую-то нормальность наших отношений. Этого не будет сегодня, завтра, послезавтра», — подчеркнул он. В то же время Климкин признал, что необходимо разработать новый формат отношений с Россией.
«Нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений в Российской Федераций», — считает министр.
Он также рассказал, что Украина уже прекратила действие 49 различных соглашений с Российской Федерацией и в настоящее время пересматриваются еще почти полсотни.
«В последней информации, 49 соглашений с РФ прекратили свое существование....Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных, 3 межрегиональных», — сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.
Министр также добавил, что сейчас обрабатываются еще почти 50 соглашений.
«Мы также пересматриваем всю договорно-правовую базу с Россией. Наш принцип очень прост — мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан... Мы будем делать это последовательно, и это будет делаться на основе четкого стратегического подхода», — подчеркнул П.Климкин.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016