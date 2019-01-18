Климкин хочет тотально переформатировать отношения с РФ

Нормальные отношения между Россией и Украиной невозможны, но их необходимо «тотально переформатировать». Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам работы МИД в 2018 году.

«Мы сейчас свели комплексные отношения с РФ до минимума, никто не может претендовать на какую-то нормальность наших отношений. Этого не будет сегодня, завтра, послезавтра», — подчеркнул он. В то же время Климкин признал, что необходимо разработать новый формат отношений с Россией.

«Нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений в Российской Федераций», — считает министр.

Он также рассказал, что Украина уже прекратила действие 49 различных соглашений с Российской Федерацией и в настоящее время пересматриваются еще почти полсотни.

«В последней информации, 49 соглашений с РФ прекратили свое существование....Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных, 3 межрегиональных», — сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Министр также добавил, что сейчас обрабатываются еще почти 50 соглашений.

«Мы также пересматриваем всю договорно-правовую базу с Россией. Наш принцип очень прост — мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан... Мы будем делать это последовательно, и это будет делаться на основе четкого стратегического подхода», — подчеркнул П.Климкин.