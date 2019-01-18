Сайт государственного «Ощадбанка» не работает более суток

Веб-сайт государственного «Ощадбанка» вышел из строя 17 января и по состоянию на 18 января не работает. Об этом сообщают сразу несколько СМИ.

«По техническим причинам, касающихся вопроса хостинга, веб-сайт банка временно недоступен. Проводятся технические работы», — сказали в пресс-службе «Ощадбанка».

Позже в пресс-службе банка рассказали более подробно о причинах сбоя.

«Имеет место лишь временная недоступность сайта банка, которая возникла после обновления компанией, осуществляющей администрирование, своих программных комплексов», — сообщили там.

Представители банка пообещали, что доступ к сайту и его функционалу будет восстановлен в течение 24 часов (19 января — Ред.).

Клиенты банка могут воспользоваться другими каналами дистанционного обслуживания.

«Данная ситуация никоим образом не сказалась на работоспособности всех других систем банка. Обращаем внимание на то, что мобильное приложение Ощад 24/7, банкоматы, POS-терминалы, ИПТ, отделения, контакт-центр Ощадбанка работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.