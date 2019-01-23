Швеция намерена запретить двигатели внутреннего сгорания

Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таков один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства. Оно рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов, пишет DW.

«Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители», — заявил шведский премьер-министр, социал-демократ Стефан Лёвен, представляя 21 января в парламенте в Стокгольме свой кабинет министров.

Отметим, что первопроходцем в деле радикального сокращения вредных выбросов в транспортной сфере Швеция не станет. Это уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. На пять лет раньше Швеции, уже в 2025 году, отказаться от автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания намерена соседняя Норвегия. Здесь в 2018 году почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге. При этом доля чистых электромобилей составила 31,2 процента, остальные были плагин-гибридами, имеющими как электрический мотор, так и бензиновый.

А Швеция в 2030 году, по всей видимости, окажется в одной группе с такими странами, как Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды (а также с французской столицей Парижем). Все они тоже объявили о намерении через десять с небольшим лет прекратить регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Более того, эту же дату называют как Китай — бесспорный мировой лидер по числу продаваемых электромобилей, — так и Индия, чьи успехи в области электромобильности покуда менее очевидны.

Для достижения своей амбициозной цели новое шведское правительство собирается в ближайшие годы усиленно заниматься созданием по всей стране разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта.