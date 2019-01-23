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«РАЗУМНАЯ СИЛА» рассказала в ПАСЕ, какую угрозу для ЕС представляет тлеющий конфликт на Донбассе (ВИДЕО)

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«РАЗУМНАЯ СИЛА» рассказала в ПАСЕ, какую угрозу для ЕС представляет тлеющий конфликт на Донбассе (ВИДЕО)

Евросоюз нуждается в приходе к власти в Украине новых политических сил, способных мирным путем урегулировать конфликт на Донбассе. Отсутствие у нынешнего руководства страны политической воли к мирному диалогу, незатухающий вооруженный конфликт, тяга к воинственной риторике и обострению общественных противоречий превращает Украину в настоящую угрозу европейской безопасности. Об этом заявил замглавы партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко во время выступления на комитете зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политик подчеркнул, что в ЕС растет напряжение в связи с отсутствием в Украине мирных инициатив на высшем государственном уровне. «Нехватка политической воли к миру, незатухающий вооруженный конфликт, тяга к воинственной риторике и обострению общественных противоречий превращает Украину в настоящую угрозу европейской безопасности», — цитирует выступление Савченко в ПАСЕ пресс-служба партии «РАЗУМНАЯ СИЛА».

Савченко предостерег, что не стоит путать обеспокоенность ситуацией в Украине с любовью к нашей стране, которой спекулируют наши пропагандисты-евроатлантисты. «Наше поведение на международной арене и внутри европейских правовых институтов противоречит демократическим принципам. Европейцы пытаются урегулировать украинский кризис, защититься от безответственности нынешнего правящего класса. Потому крайне нуждаются в новых силах, способных вести переговоры, идти на компромиссы, предложить и воплотить миротворческие инициативы», — заявил Савченко.

Также во время своего выступления в ПАСЕ Савченко коснулся проблемы трудовой миграции украинцев в ЕС после получения нашей страной безвизового режима с Европой.

«Приток нелегальной рабочей силы из Украины угрожает европейской социальной политике и стабильности в целом. Безвиз должен был приобщить украинцев к европейским ценностям, открыть доступ к новому укладу жизни. Вместо этого им воспользовался европейский бизнес для привлечения дешевых трудовых ресурсов: падают социальные стандарты, снижаются доходы, не платятся налоги. Все это вызывает раздражение у простых европейцев и создает дополнительные риски для властей. Парламентарии озабочены тем, как сохранить упрощенный визовый режим, но при этом вернуть трудовую миграцию в правовое поле», — заявил политик.

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«Наша власть ничего не предпринимает для того, чтобы остановить отток украинцев за рубеж, ведь трудоустройство соотечественников в Европе снимает необходимость создавать рабочие места в Украине», — добавил Савченко.
Напомним, ранее мирные инициатив «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» поддержали в Евросоюзе. В частности, осенью прошлого года в ходе встречи делегации партии во главе с председателем Александром Соловьевым с депутатами парламента Германии, членами Европарламента, евродепутаты поддержали партию и пообещали вынести вопрос мирных инициатив «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» и давление на них со стороны власти на заседании ПАСЕ.

Донбасс, Александр Савченко, Разумная сила
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Среда, 23 января 2019
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