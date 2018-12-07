В РАЗУМНОЙ СИЛЕ заявили, что украинская власть и криминал – одно неделимое целое (ВИДЕО)

В Украине участились случаи, когда полиция становится заложником той или иной ситуации через действия власти. Орган правопорядка в Украине превратился на орган бездействия, который лишь наблюдает за разгулом преступности. Это очередное доказательство того, что реформа полиции полностью провалилась и это играет на руку властям.

Об этом заявил заместитель лидера партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко в видео, размещенном на YouTube-канале политической силы.

«Мало кто признает, но реформа полиции — это пиар-ход. От него есть эффект безопасности, но это иллюзия», — заявил политик. «Эта фейковая реформа не прослужила долго и не способна прослужить. Полицейские становятся заложниками, потому что как они могут оказать противодействие самой же власти?»

А. Савченко уверен, что действующая в Украине власть тесно связана с криминалом и отделиться от него уже не способна. «Власть и криминал — криминальная власть, это то, что нужно понимать. И иллюзия, что можно с карамелькой за щекой пересидеть спокойно и просто пронаблюдать, как сейчас забираются ТЦ под улюлюканье толпы, как дальше будут забираться квартиры, потом будет забираться имущество, потом на дорогах будут вытряхивать из машины. Это все однозначно будет, если все будет течь так, как оно и течет», — отметил А.Савченко.

Он добавил, что неонацистские группы, которые устраивают беспорядки на улицах украинских городов, делают все это при молчаливом бездействии правоохранительных органов. Ситуация дальше, по мнению политика, будет только ухудшаться.

«И не нужно думать, что мы этого избежим, это самая большая ошибка. Ветки истории они одинаковые, ничем наше сегодня не отличается от прошлого века. Будет все тоже самое, возможно, еще кровавее. Единственное, что изменилось — это скорость информации, то есть мы имеем возможность раньше увидеть и более подробно знать. Во всем остальном, к сожалению, при таком попустительском отношении к бандитской власти, все будет происходить именно так, как и я говорил», — сказал заместитель лидера «РАЗУМНОЙ СИЛЫ».

Он также отметил, что чиновники, пользуясь своим монопольным правом на применение власти, отбирают имущество у предпринимателей, и полиция не может ничего им сказать, потому что это дело рук самой власти.

Напомним, в ноябре текущего года в Киеве националисты захватили торговый центр Океан Плаза.

Также ранее сообщалось, что поощряемые властью праворадикалы 8 октября пытались вломиться в дом к председателю областной организации партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Ирине Спириной.