Защита подаст апелляцию на приговор Януковичу

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича намерена подать апелляцию на приговор своему подзащитному в виде 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

«Безусловно, мы, сторона защиты, будем обращаться с апелляционной жалобой по приговору, который озвучен не в пользу нашего клиента. И мы надеемся, что мы сможем добиться истины в деле», — сказал адвокат Януковича Александр Горошинский журналистам в четверг по окончанию заседания Оболонского районного суда Киева, на котором был вынесен приговор.

Он также утверждает, что судебное разбирательство по делу о государственной измене его подзащитного происходило под давлением.

«Хотим отметить, что данный суд изначально действовал в условиях давления со стороны государства», — сказал он Горошинский.

Адвокат отметил, что «свидетелями обвинения являлись нынешние руководители государства, они же фактически являются руководителями данного суда».