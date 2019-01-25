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В Сенате США представили резолюцию об усилении военной помощи Украине

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В Сенате США представили резолюцию об усилении военной помощи Украине

В Сенате США представлена резолюция, призывающая к усилению военной помощи Украине, и поддерживающая отмену строительства газопровода «Северный поток −2». Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Документ внесли в повестку дня Конгресса т почти 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

Законодатели призывают президента США воспользоваться положениями закона о «Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны» для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку Украине, особенно с целью укрепления морских возможностей предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию.

Сенат призывает президента США безотлагательно провести совместные с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовское море.

Сенаторы обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны.

Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

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В документе подчеркивается, что санкции против РФ являются непосредственным следствием действий властей этой страны и продолжают действовать и усиливаться, пока российское поведение должным образом не изменится.

Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 года, которая осуждает российскую агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене «Северного потока-2» из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

сенат США, отношения с Россией
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