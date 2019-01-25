Reuters сообщило о прилетевших в Венесуэлу российских наемниках для Мадуро

Бойцы частной военной компании из России прилетели в Венесэулу, чтобы охранять президента страны Николаса Мадуро, об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника, близких к этим военным. Они уточнили, что это произошло в последние несколько дней. Еще один источник агентства, близкий к частным военным компаниям, подтвердил, что контингент одной из них находится в Венесуэле, но не смог сказать, когда именно они прибыли в эту страну и какая у них задача.

Глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев (его Reuters называет связанным с частными военными компаниями) заявил агентству, что, по его информации, в Венесуэлу отправились около 400 россиян, однако другие источники агентства говорят, что речь идет о небольших группах военных. Шабаев, сославшись на источники в российской структуре госбезопасности, заявил, что военные вылетели в Венесуэлу в начале текущей недели, за один-два дня до начала массовых протестов венесуэльской оппозиции.

По информации Шабаева, наемники вылетели на двух чартерных самолетах в Гавану (Куба), а оттуда регулярными коммерческими рейсами добрались до Венесуэлы. Он утверждает, что задача военных — предотвратить попытки сторонников оппозиции из сил безопасности Николаса Мадуро задержать его.

«Наши люди находятся там непосредственно для его защиты», — сказал Шабаев.

По информации Reuters, эти россияне связаны с частной военной компанией Вагнера. Бойцы этой ЧВК — бывшие военнослужащие, тайно выступавшие на стороне российских войск в Сирии и в Украине, утверждает Reuters со ссылкой на самих военных их друзей и родственников.

Один из источников агентства, близкий к ЧВК Вагнера и участвовавший в конфликтах за пределами России, утверждает, что одна группа российских военных прибыла в Венесуэлу еще в мае 2018 года, до президентских выборов, а еще одна группа прибыла туда «недавно». На вопрос, связан ли их прилет с задачей защитить Мадуро, собеседник Reuters заявил, что «напрямую связан».

«Подрядчики летали в Венесуэлу не из Москвы, а из третьих стран, где у них были задачи», — добавил он.

Reuters со ссылкой на сервисы отслеживания авиаполетов также отмечает, что в последние несколько недель в Венесуэле или в соседних странах приземлились несколько российских правительственных самолетов, но доказательств их связи с частными военными нет. Среди этих самолетов агентство называет российский Ил-96, который вылетел в Москву и выполнил рейс через Сенегал и Парагвай. Агентство утверждает со ссылкой на данные о госзакупках, что этот гражданский самолет принадлежит подразделению администрации президента России.

Также в период с 10 по 14 декабря 2018 года полеты в Каракас из России выполняли тяжелый грузовой самолет Ан-124 и транспортный самолет Ил-76. Еще один Ил-76 находился в Каракасе с 12 по 14 декабря. Reuters указывает, что все три самолета принадлежат российским ВВС.

Напомним, что в Венесэуле проходят массовые акции протестующих против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января лидер венесэульской оппозиции, спикер Национальной ассамблеи (парламента) Хуан Гуаидо объявил себя президентом временного правительства и принес символическую присягу. США и ряд других стран признали Гуаидо конституционным главой государства, Мадуро назвал это попыткой переворота и разорвал дипломатические отношения с США. Он отказался покидать пост президента до истечения срока полномочий.

Россия не признала Гуаидо президентом. В телефонном разговоре с Мадуро президент Владимир Путин заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы грубо попирает нормы международного права, и выразил поддержку властям Венесуэлы. Позже в Кремле сообщили, что Мадуро во время этого разговора не обращался к России с просьбой о помощи.