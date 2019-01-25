В ЕЦБ назвали самые часто подделываемые банкноты евро

Во второй половине прошлого года банкноты номиналом 20 и 50 евро подделывали чаще всего. Об этом на своем сайте в пятницу, 25 января, сообщил Европейский центробанк.
В целом во второй половине 2018 году из оборота было изъято 262 тысячи поддельных еврокупюр. Более 80% из них составляли банкноты номиналом 20 и 50 евро.
Большинство подделок (96,7%) были выявлены в странах еврозоны. Остальные — в государствах-членах ЕС за пределами еврозоны (2,2%) и в других частях мира (1,1%).
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что евро продолжает оставаться надежным средством платежа, а количество подделок существенно уменьшилось. По сравнению с первой половиной 2018 года — на 13%, по сравнению со второй половиной 2017 — на 27,8%.
Напомним, что с 27 января 17 из 19 цетробанков еврозоны прекратят выпуск банкнот номиналом 500 евро. Австрия и Германия будут продолжать выпуск банкнот по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.
Европейский центробанк объявил о намерении прекратить выпуск 500-евровых банкнот в мае 2016 года, аргументируя это тем, что именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности. Учитывая их высокую стоимость, именно такие банкноты часто используются в отмывании денег и в финансировании терроризма.
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