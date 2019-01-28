Украина не будет регистрировать на выборы наблюдателей от России

Глава МИД Павел Климкин вновь заявил, что внешнеполитическое ведомство не будет регистрировать наблюдателей от России на предстоящих 31 марта президентских выборах и рассчитывает, что ЦИК поступит так же.
«Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей РФ на следующие выборы. Это наша политическая позиция... Мы направили обращение в БДИПЧ ОБСЕ, что здесь официальных российских наблюдателей здесь быть не может», — сказал Климкин на брифинге в понедельник.
Он напомнил, что по закону регистрировать наблюдателей на выборах может МИД и ЦИК. «Но я надеюсь, что и ЦИК не будет регистрировать официальных российских наблюдателей», — добавил Климкин.
Ранее глава МИД Павел Климкин сообщил, что направил письмо директору БДИПЧ ОБСЕ с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине. В нем он отметил, что МИД не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборах президента.
Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. ЦИК зарегистрировал уже два десятка претендентов на высшую руководящую должность в стране.
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