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Fondy – новый способ приема платежей в социальных сетях

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Fondy – новый способ приема платежей в социальных сетях

Количество людей, которые предпочитают продавать товары и оказывать услуги в социальных сетях, стремительно растет. Создать свою группу и начать работать с клиентами на одной из известных площадок гораздо легче, нежели разработать собственный интернет-магазин. Платежная система Fondy дала предпринимателям возможность выставлять клиентам счет прямо в личных сообщениях.

Основная задача компании «Фонди» – обеспечение сервиса интернет-эквайринга. Она дает пользователям возможность организовать прием платежей без специальных навыков и оборудования. Платежная система работает с клиентами из Украины, России и стран Европейского Союза.

Используя Fondy для организации приема платежей, индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица получают ряд выгод:

  • Интеграция финансовой инфраструктуры. Интегрировать возможность получения денежных средств можно через код PHP, JavaScript или SDK.
  • API-интеграция. Пользователь может самостоятельно синхронизировать процессы транзакций. Есть возможность автоматизировать все этапы.
  • Прием платежей со всего мира. Покупатель может оплатить заказ любой из 30 доступных валют.
  • Быстрая оплата. Время дополнительных задержек варьируется от 0,5 до 3 секунд.
  • Разнообразие способов приема платежей. Платежная система позволяет принимать оплату через Visa, MasterCard, ПРОСТОР, Приват24, American Express и Diners Club International.

За последний год выросло количество людей, которые продают товары или оказывают услуги через группы в социальных сетях. Для организации безопасного процесса получения денежных средств платежная система Fondy предлагает использовать онлайн-инвойсинг. Нужно просто заполнить простую форму, скопировать ссылку и отправить её клиентам любым удобным способом.

Если у человека есть интернет-магазин, на который он перенаправляет клиентов из социальных сетей, можно использовать другие способы подключения. Для сайтов на CMS платежная система предлагает готовый модуль. Более распространенным способом является кнопка, которая создается в конструкторе и устанавливается на ресурс за пару минут.

Подключение к платежной системе бесплатное. За каждый платеж взимается комиссия, устанавливаемая в зависимости от оборота компании. Для отслеживания транзакций используется мерчант-портал, на почту приходят отчеты, по API отправляются уведомления. На официальном сайте Fondy есть детальная информация и ответы на часто задаваемые вопросы.

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