Fondy – новый способ приема платежей в социальных сетях

Количество людей, которые предпочитают продавать товары и оказывать услуги в социальных сетях, стремительно растет. Создать свою группу и начать работать с клиентами на одной из известных площадок гораздо легче, нежели разработать собственный интернет-магазин. Платежная система Fondy дала предпринимателям возможность выставлять клиентам счет прямо в личных сообщениях.

Основная задача компании «Фонди» – обеспечение сервиса интернет-эквайринга. Она дает пользователям возможность организовать прием платежей без специальных навыков и оборудования. Платежная система работает с клиентами из Украины, России и стран Европейского Союза.

Используя Fondy для организации приема платежей, индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица получают ряд выгод:

Интеграция финансовой инфраструктуры. Интегрировать возможность получения денежных средств можно через код PHP, JavaScript или SDK.

API-интеграция. Пользователь может самостоятельно синхронизировать процессы транзакций. Есть возможность автоматизировать все этапы.

Прием платежей со всего мира. Покупатель может оплатить заказ любой из 30 доступных валют.

Быстрая оплата. Время дополнительных задержек варьируется от 0,5 до 3 секунд.

Разнообразие способов приема платежей. Платежная система позволяет принимать оплату через Visa, MasterCard, ПРОСТОР, Приват24, American Express и Diners Club International.

За последний год выросло количество людей, которые продают товары или оказывают услуги через группы в социальных сетях. Для организации безопасного процесса получения денежных средств платежная система Fondy предлагает использовать онлайн-инвойсинг. Нужно просто заполнить простую форму, скопировать ссылку и отправить её клиентам любым удобным способом.

Если у человека есть интернет-магазин, на который он перенаправляет клиентов из социальных сетей, можно использовать другие способы подключения. Для сайтов на CMS платежная система предлагает готовый модуль. Более распространенным способом является кнопка, которая создается в конструкторе и устанавливается на ресурс за пару минут.

Подключение к платежной системе бесплатное. За каждый платеж взимается комиссия, устанавливаемая в зависимости от оборота компании. Для отслеживания транзакций используется мерчант-портал, на почту приходят отчеты, по API отправляются уведомления. На официальном сайте Fondy есть детальная информация и ответы на часто задаваемые вопросы.