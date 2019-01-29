Fondy – новый способ приема платежей в социальных сетях

Количество людей, которые предпочитают продавать товары и оказывать услуги в социальных сетях, стремительно растет. Создать свою группу и начать работать с клиентами на одной из известных площадок гораздо легче, нежели разработать собственный интернет-магазин. Платежная система Fondy дала предпринимателям возможность выставлять клиентам счет прямо в личных сообщениях.
Основная задача компании «Фонди» – обеспечение сервиса интернет-эквайринга. Она дает пользователям возможность организовать прием платежей без специальных навыков и оборудования. Платежная система работает с клиентами из Украины, России и стран Европейского Союза.
Используя Fondy для организации приема платежей, индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица получают ряд выгод:
За последний год выросло количество людей, которые продают товары или оказывают услуги через группы в социальных сетях. Для организации безопасного процесса получения денежных средств платежная система Fondy предлагает использовать онлайн-инвойсинг. Нужно просто заполнить простую форму, скопировать ссылку и отправить её клиентам любым удобным способом.
Если у человека есть интернет-магазин, на который он перенаправляет клиентов из социальных сетей, можно использовать другие способы подключения. Для сайтов на CMS платежная система предлагает готовый модуль. Более распространенным способом является кнопка, которая создается в конструкторе и устанавливается на ресурс за пару минут.
Подключение к платежной системе бесплатное. За каждый платеж взимается комиссия, устанавливаемая в зависимости от оборота компании. Для отслеживания транзакций используется мерчант-портал, на почту приходят отчеты, по API отправляются уведомления. На официальном сайте Fondy есть детальная информация и ответы на часто задаваемые вопросы.
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