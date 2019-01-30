Facebook платит некоторым пользователям за право «шпионить» за ними

Facebook платит пользователям 20 долларов в месяц за установку на смартфон VPN-сервиса Facebook Research, которое позволяет компании отслеживать их активность и привычки. Об этом пишет TechCrunch.
Сообщается,что в рамках программы исследования аудитории Facebook платит пользователям в возрасте от 13 до 35 лет по 20 долларов в месяц за установку приложения, а также дополнительное вознаграждение за привлечение новых пользователей.
Кроме этого, компания просит их делать скриншоты истории заказов на Amazon.
По мнению специалистов, Facebook может получить практически неограниченный доступ к устройству пользователя.
После установки Facebook Research получает доступ к личным сообщениям в приложениях социальных сетей и мессенджерах, включая фото и видео; письма с электронной почты; историю браузера и поиска в интернете; информацию о местоположении из других приложений.
Количество пользователей, установивших приложение, неизвестно, поскольку оно распространяется через сервисы бета-тестирования.
Представитель Facebook ответил, что компания предлагает пользователям поучаствовать в исследовании предпочтении аудитории и привычек владельцев смартфонов.
«Цель данного исследования — помочь Facebook понять, как люди пользуются своими смартфонами. И мы предоставили участникам достаточно информации о типе данных, которые собираем», — заявила пресс-служба Facebook
Представитель Facebook подчеркнул, что компания не делится полученными данными с другими организациями, а пользователи могут отказаться от участия в любой момент.
По словам представителя социальной сети, в самом проекте не было ничего «секретного», все участники ознакомлены с запрашиваемыми данными, а «подростки участвовали с письменного согласия родителей».
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