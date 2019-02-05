В Киеве в тестовом режиме заработал Uber Eats

Компания Uber запустила в Киеве сервис по доставке еды из ресторанов (Uber Eats). Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе компании.
«Мы начали тестирование Uber Eats в Киеве. Объявление о запуске сервиса будет сделано в ближайшее время», — заявили в компании.
Компания Uber в конце 2018 года назначила руководителем сервиса UberEats в Украине экс-СЕО консалтинговой компании Civitta, а с конца января 2019 года начала активный набор водителей и курьеров для работы с сервисом UberEats.
В частности, крупнейшие партнеры Uber в Украине обещают доход при работе с UberEats в размере до 11 тыс. грн для пешего курьера, до 20 тыс. грн — на скутере или велосипеде и до 25 тыс. грн — на собственном автомобиле в случае сотрудничества с компанией-партнером Uberdrive. При работе с Uberlin — до 10 тыс. грн без уточнения формата.
Uber анонсировал запуск UberEats в Киеве еще летом 2018 года. Также в компании уточняли, что не планировали начинать работу этого сервиса в городах страны с населением менее 500 тыс. жителей.
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