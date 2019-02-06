«Укрэнерго» официально передали Минфину

Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием НЭК «Укрэнерго». Об этом сообщается на сайте Минфина.
Соответствующий акт приема-передачи был подписан 4 февраля Комиссией по передаче целостного имущественного комплекса «Укрэнерго», созданной Минфином во исполнение распоряжения КМУ от 14 ноября 2018 года.
С момента подписания документа «Укрэнерго» перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.
Стратегическое управление и контроль за деятельностью «Укрэнерго» будет осуществлять наблюдательный совет компании. В ее состав вошли четыре независимых членов, которые являются опытными профессионалами и имеют значительный международный опыт трансформационных процессов в энергетике, а также три представителя государства.
Задачей Министерства финансов является ускорить процесс корпоратизации «Укрэнерго». Этот вопрос является условием о получении Украиной второго транша кредитных средств в сумме 500 млн евро в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.
Ранее в Кабмине заявили, что передача «Укрэнерго» в управление Минфину является важным шагом по созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016