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«Укрэнерго» официально передали Минфину

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«Укрэнерго» официально передали Минфину

Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием НЭК «Укрэнерго». Об этом сообщается на сайте Минфина.

Соответствующий акт приема-передачи был подписан 4 февраля Комиссией по передаче целостного имущественного комплекса «Укрэнерго», созданной Минфином во исполнение распоряжения КМУ от 14 ноября 2018 года.

С момента подписания документа «Укрэнерго» перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.

Стратегическое управление и контроль за деятельностью «Укрэнерго» будет осуществлять наблюдательный совет компании. В ее состав вошли четыре независимых членов, которые являются опытными профессионалами и имеют значительный международный опыт трансформационных процессов в энергетике, а также три представителя государства.

Задачей Министерства финансов является ускорить процесс корпоратизации «Укрэнерго». Этот вопрос является условием о получении Украиной второго транша кредитных средств в сумме 500 млн евро в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

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Ранее в Кабмине заявили, что передача «Укрэнерго» в управление Минфину является важным шагом по созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.

Минфин, Укрэнерго
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