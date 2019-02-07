Аукционный дом Christie's наторговал в 2018 году на $7 млрд

Выручка аукционного дома Christie’s за 2018 год составила £5,3 млрд, или $7 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе лондонского организатора торгов произведениями искусства.
«Аукционный дом Christie’s закрепил за собой позиции лидера мирового арт-рынка, демонстрируя самые высокие годовые показатели в истории компании. Суммарная выручка торгов Christie’s по итогам 2018 года выросла на 3% по сравнению с 2017 годом, составив £5,3 млрд», — отмечается в пресс-релизе. Рост выручки в долларовом исчислении составил 6%.
За год аукционные продажи Christie’s выросли на 3%, достигнув £4,7 млрд ($6,3 млрд). Доля же новых клиентов Christie’s в 2018 году составила 32% от общего числа покупателей. При этом главной «точкой входа» для них остаются онлайн-торги, общее число которых за минувший год достигло 88 с общей выручкой в £65 млн ($86,6 млн). Главными же аукционными категориями, которые привлекли новых клиентов, стали предметы роскоши (32%), а также послевоенное и современное искусство (16%).
По информации Christie’s, cпрос на работы стоимостью свыше £10 млн остается стабильным. В 2018 году с молотка ушло 67 таких лотов — на два больше, чем годом ранее.
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