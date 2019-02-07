По итогам 2018 года украинские банки получили рекордную прибыль

Украинские платежеспособные банки по итогам 2018 года получили 21,7 млрд грн чистой прибыли против 26,5 млрд грн чистого убытка годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, восстановление прибыльности банковской системы стало возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов.

«Объем отчислений в резервы сократился более чем вдвое — до 23,7 млрд грн в 2018 году с 49,2 млрд грн в 2017 году. В то же время чистый процентный и комиссионный доходы банковской системы возросли в среднем на 38%», — констатирует НБУ.

Нацбанк при этом уточняет, что основной процентный доход, по-прежнему, генерируют корпоративные кредиты — 46% общей суммы, тогда как инвестиции в ценные бумаги обеспечили 27% процентного дохода, розничные кредиты — 26%.

Комиссионные доходы возросли на фоне развития расчетно-кассовых и других сопутствующих кредитованию платежей — до 25% в структуре всех доходов.

«После убыточных для банковской системы 2014-2017 годов, финансовый результат банков за 2018 год является крупнейшим на историческом горизонте. Он стал возможным за счет активизации кредитования, прежде всего розничного в нацвалюте, которое возросло более чем на 30%. Кроме того, прибыльности банковского сектора поспособствовало снижение процентных ставок по вкладам физлиц в течение большей части года и значительное снижение отчислений в резервы. Мы ожидаем, что 2019 год также будет успешным, поскольку объем кредитования продолжит расти», — приведены в сообщении слова первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

НБУ также сообщил, что из 77 банков, действующих на 1 января 2019 года, положительный результат показали 64 — 34,4 млрд грн чистой прибыли. По итогам 2017 года прибыльными были 64 банка из 82, действовавших на тот момент.

Наиболее прибыльными в 2018 году были банки с иностранным капиталом (15 млрд грн прибыли за год) и ПриватБанк (11,7 млрд грн). Основной убыток сгенерировали банки с государственным российским капиталом (11 млрд грн убытка).

По данным Нацбанка, последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн. Затем, в 2014 году, украинские банки получили 33,1 млрд грн чистого убытка, в 2015 году — 66,6 млрд грн чистого убытка, в 2016 году — 159,4 млрд грн чистого убытка и в 2017 году — 26,5 млрд грн чистого убытка.