В Дании кассету с песней Джона Леннона продали за $75,5 тысяч

В Дании на аукционе продали кассету с неопубликованной ранее записью песни музыканта и одного из основателей The Beatles Джона Леннона и его супруги Йоко Оно «Radio Peace», стоимость лота составила $75,5 тыс. Об этом говорится в пресс-релизе Bruun Rasmussen Auctioneers, где прошли торги.

Пленку записали во время поездки Леннона и Оно в Ютландию четыре 16-летних датских школьника в 197з году, они взяли интервью у музыкантов. Запись длится 33 минуты. В аукционном доме рассказали, что между ними состоялся «теплый и непринужденный» разговор, что следует из записи. В частности, Леннон обсудил с подростками тему дружбы, свое видение мира и разрыв между поколениями. Кроме того, сказано в сообщении, на кассете записано, как Леннон и Оно подпевают датским рождественским песням, после чего член Beatles берет гитару и исполняет «Give Peace a Chance» и «Radio Peace».

Спустя более чем 50 лет после встречи с Ленноном и Оно они продали кассету. Покупатель заплатил 481 тыс. датских крон ($75,5 тыс.), уточняется в сообщении аукционного дома.

«Встреча с Джоном Ленноном и Йоко Оно оказала большое влияние на нашу жизнь, потому что мы считали их своего рода политическими пророками и символами мира», — рассказал Карстен Хёйен, который был одним из четырех школьников, взявших интервью.

В середине декабря 2019 года на аукционе Sotheby’s продали круглые очки Леннона. Музыкант пользовался ими два года, однако в 1968 забыл на заднем сиденье автомобиля барабанщика The Beatles Ринго Старра. После того как водитель Старра Алан Херринг сообщил Леннону о находке и что одно стекло в них отсоединилось от оправы, Леннон ответил, что очки ему нужны были только для исполнения роли в фильме «Как я выиграл войну». «Я просто оставил их такими, какими их оставил Джон», — сообщил водитель.

Очки купили за £137,5 тыс. (около $183 тыс.).