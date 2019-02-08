В ОБСЕ недовольны решением Рады о запрете российских наблюдателей на выборах

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выразило сожаление по поводу решения украинской власти, которая отказала гражданам России в участии в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине. Об этом сообщает DW.
Как подчеркнула директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, «решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентное и противоречит обязательствам членов ОБСЕ приглашать наблюдателей из любых других стран-участниц ОБСЕ, которые могут выразить желание наблюдать за ходом выборов в той мере, в которойв это разрешено законом».
По словам главы БДИПЧ наблюдатели, участвующие в миссиях по контролю за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны придерживаться методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и связаны строгим кодексом поведения, в том числе должны оставаться беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс.
В письме, направленном в МИД Украины, Гисладоттир также выразила «глубокое разочарование» в связи с принятием Верховной Радой 7 февраля закона, который запретил россиянам участвовать в наблюдении за выборами в Украине.
Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада внесла изменения в избирательное законодательство, запрещающие гражданам государства-агрессора быть официальными наблюдателями на украинских выборах. За соответствующий закон проголосовали 232 народных депутата.
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