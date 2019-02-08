Умер актер Сергей Юрский, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

Причина смерти уточняется. Юрский играл в Большом драматическом театре имени Горького, в театре Моссовета, снялся в более чем 40 кинокартинах.

«Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение», — сообщила в пятницу дочь актера Дарья Юрская.

Артист умер на 84-м году жизни. Он запомнился зрителям по фильмам «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и «Любовь и голуби».