В январе международные резервы уменьшились до $9,5 млрд

Чистые международные резервы НБУ в январе сократились на 0,5% с 9,644 млрд долларов до 9,592 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

В 2018 году чистые резервы выросли на 44,6% с 6,672 млрд долларов.

Официальные резервные активы НБУ в январе сохранились на уровне 20,82 млрд долларов.

В 2018 году они выросли на 10,7% с 18,808 млрд долларов.

При этом валовые резервные обязательства в январе выросли на 0,5% с 11,176 млрд долларов до 11,228 млрд, в 2018 году — сократились на 7,9%.