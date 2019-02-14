В Украине стало проще легализовать самострой

Вступили в силу изменения, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры «строительной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба Госархстройинспекции.
Приказом Минрегионстроя утверждены изменения в Порядок проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1) и построены на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ.
«Эти изменения направлены на упрощение и ускорение процедуры „строительной амнистии“. На сегодня из приложений к порядку ... исключена информация о соответствии места расположения объекта строительства требованиям государственных строительных норм. Ранее такая отметка от местного органа градостроительства и архитектуры была обязательной», — отмечается в сообщении.
Также изменениями предусмотрена возможность подачи заявления о принятии в эксплуатацию самовольно построенного объекта и всех необходимых документов через электронную систему осуществления декларативных и разрешительных процедур в строительстве.
«Сейчас прорабатываются технические вопросы о возможности подачи соответствующих документов. Кроме того, внесены другие изменения, которые усовершенствовали формы соответствующих документов», — сообщает Госархстройинспекция.
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