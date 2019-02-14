Украинцев будут лишать субсидии за долг в 340 гривен

Органы соцзащиты будут отказывать в назначении субсидий на следующий год при наличии задолженности за отопительный период более 340 гривен и сроком более одного месяца. Об этом во время совещания в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ по монетизации субсидий заявил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает «Укринформ».

«Мы предусмотрели определенную систему контроля за уплатой гражданами жилищно-коммунальных услуг. Как известно, субсидии назначаются до конца отопительного периода. То есть срок действия назначенных сейчас субсидий — до 30 апреля 2019 года», — заявил Музыченко.

«В мае при обращении граждан по оформлению субсидий на следующий год, или при определении права на получение субсидий в автоматическом режиме, когда не нужно отдельно обращаться, органы соцзащиты населения будут получать данные от поставщиков услуг о наличии просроченной задолженности», — сказал он.

Он добавил, что если сумма просроченной задолженности составит более 20 не облагаемых налогом минимумов, сейчас это 340 гривень, и срок просрочки будет более одного месяца, то жилищная субсидия не будет назначаться.

Также в Минсоцполитики рассматривают возможность введения комбинированного механизма по контролю за уплатой коммунальных услуг, когда получатели субсидий, вовремя оплачивающие коммунальные услуги, будут получать субсидии в наличной форме, а должников будут переводить на денежную безналичную форму получения субсидий.

«То есть государство через Ощадбанк „будет помогать“ таким гражданам дисциплинированно подходить к вопросу оплаты своих обязательств перед поставщиками услуг», — объяснил Музыченко.

Напомним, что с 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются населению Украины в денежной форме. С марта их начнут выдавать в наличной форме.