Генсек НАТО лично попросил главу МИД РФ Лаврова освободить украинских моряков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что лично просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить украинские корабли и моряков, захваченных в плен в Керченском проливе. Об этом передает Интерфакс-Украина.
«Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс на востоке Украины. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе», — рассказал Столтенберг журналистам в пятницу по окончании встречи с Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Генсек НАТО расценивает сложившуюся ситуацию как «очень трудную, особенно для людей в Украине». «В то же время мы должны продолжать обсуждать с Россией все вопросы, не только украинский. Россия — наш сосед и нарушает суверенитет и территориальную целостность соседей, в частности, Украины», — подчеркнул Йенс Столтенберг.
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопрос нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF treary), ситуацию в Афганистане и необходимость ведения диалога, в рамках которого могут обсуждаться вопросы прозрачности, снижения рисков, информирования об учениях.
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