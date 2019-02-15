Трамп вводит режим чрезвычайного положения на южной границе США

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что введет режим чрезвычайного положения на южной границе страны, что позволит ему получить средства в размере около $8 млрд для возведения стены без одобрения американского Конгресса. С соответствующим заявлением, которое транслировали местные новостные телекомпании, американский лидер выступил в Розовом саду Белого дома.
Необходимое финансирование будет получено из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона, а также из фондов, выделенных ранее Минфину и Министерству внутренней безопасности.
Американский лидер также заявил, что в ближайшее время подпишет законопроект о финансировании федерального правительства США до октября 2019 года (финансовый год в США заканчивается 30 сентября).
Согласно одобренной Конгрессом США в четверг инициативе, $333 млрд будут выделены на финансирование примерно четверти правительства. Для остальных госучреждений законодатели ранее успели одобрить выделение средств по сентябрь 2019 года включительно.
Как ранее заявили в пресс-службе Белого дома, Трамп подпишет законопроект с целью избежать частичного закрытия госучреждений.
Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.
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