Трамп публично поддержал школьника, подавшего в суд на газету Washington Post

Президент США Дональд Трамп в среду выразил поддержку американскому школьнику Николасу Сэндману, родители которого от его имени подали иск на сумму в $250 млн против газеты The Washington Post, обвинив ее в клевете.
"Студент (средней католической школы – Ред.) Ковингтона подает в суд на The Washington Post. Покажи им, Ник. Лживые новости!" - написал глава государства на своей странице в Twitter.
Он также процитировал слова юноши о том, что газета "проигнорировала основные журналистские стандарты, потому что хотела продвигать свою хорошо известную и легко документируемую предвзятую повестку против президента Дональда Трампа".
В январе WP опубликовала материал, в котором рассказывалось о том, как представитель коренных народов Америки Нэтан Филлипс вступил в противостояние с группой молодых людей из школы Ковингтона в кепках с надписью Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой") - слоганом, популяризованным Трампом во время его предвыборной кампании. Филлипс сообщал, что, когда он приблизился к школьникам, среди которых был и Сэндман, они начали насмехаться над ним и другими коренными жителями. 16-летний Николас и его семья отрицают это, обвиняют газету в травле и требуют выплаты $250 млн.
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