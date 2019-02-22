Ровно 27: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 22 февраля, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек - до 27,0026 грн за доллар против 27,0876 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,6588 грн против 30,7227 грн накануне.