В Украину может зайти крупнейшая платежная система Японии

Крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира — JCB — может появиться на украинском рынке уже до конца 2019 года. Об этом в рамках мероприятия «Инфодень. Рынок платежей Украины в 2018 году» сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Василева, сообщает Укринформ.
«Насколько нам известно, они (JCB — ред.) сейчас ищут расчетный банк-партнер в Украине и готовятся к подаче документов. Планируют до конца года выходить на рынок Украины», — сказала Василева.
Напомним, что в конце прошлого года JCB заявила о заинтересованности в выходе на украинский рынок и намерении подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.
Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн клиентов; общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил 281 млрд долларов. На сегодняшний день платежные карты JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссия платежных карт JCB осуществляется в 23 странах мира.
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