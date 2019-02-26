В Полтавской ОГА вскрыли масштабную коррупционную схему

Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководство Полтавской облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева о предоставлении НАБУ разрешения на проведение обысков у топ-чиновников Полтавской ОГА, текстом которого располагает «Украинская правда».
Как отмечается в решении, следователи НАБУ установили, что председатель ОГА Валерий Головко, его первый заместитель Андрей Песоцкий, советник губернатора Литвинов А.Н. и директор департамента строительства и ЖКХ Полтавской ОГА Голбан Т.Т. создали преступную схему по вымогательству взяток от предпринимателей за обеспечение их победы в государственных закупках, проводимых обладминистрацией.
По данным следствия, в августе 2017 года представитель консорциумов «АЛВИ РОД» и «Укрбуддор» на бизнес-форуме в Полтаве познакомился с Головко и Песоцким, после чего руководители ОГА взяли у предпринимателя 200 тысяч долларов взятки за непрепятствование ведению бизнеса на Полтавщине.
Кроме того, губернатор получил у представителя взятку в виде оплаты отдыха чиновников ОГА в Испании. В октябре сам Головко, его заместитель Песоцкий, советник Литвинов и директор департамента ОГА Ищенко И.С. совершили это путешествие. Ее стоимость составила 70 тысяч евро.
Как выяснили детективы, также по требованию Головко были приобретены 12 мобильных телефонов iPhone 10 и компьютер MacBook Pro. 6 телефонов забрал председатель ОГА, 6 телефонов и ноутбук — Песоцкий.
По данным НАБУ, в конце 2017 года Головко получил от представителя компании на день рождения еще одну взятку — автомобиль Mercedes G 63 AMG 2017 выпуска. Машина с тюнингом обошлась предпринимателям в 320 тысяч евро.
Позже губернатор сообщил представителю, что с 1 января 2018 года компании могут приступать к ремонтным работам, уборке снега и т.д. в Полтавской области, и пообещал помочь выиграть тендер на указанные работы.
Согласно данным следствия, 17 января 2018 года Головко взял у представителя компаний в долг 100 тысяч долларов, но вернул только часть этих средств.
Как сообщили в НАБУ, в середине апреля 2018 года председатель ОГА отказался просто заплатить фирме «Укрбуддор» за выполненные работы, вместо этого предложив представителю компаний следующую схему с откатом: консорциум «АЛВИ РОД» выставляет области счет на 80 миллионов гривень, но получает лишь половину, остальное идет в карманы Головко и его заместителю Песоцкому. Реальная стоимость работ, отмечают в бюро, составила 38 миллионов гривень.
По данным следствия, представитель строителей сначала отказался, поскольку считал схему преступной, но ему дали понять, что другого варианта получить деньги не существует.
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