Бизнесом Олега Гладковского управляет связанная с ним компания

Отстраненный заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский передал свой бизнес в управление КУА «Фьюжн капитал партнерз», среди основателей которой есть связанные с ним фирмы. Об этом говорится в статье ЭП.

Как отмечается, Гладковский имеет закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд «Сова», который управляет его бизнесом. Фонд владеет акциями ряда обществ, которые занимаются продажей авто, предоставлением информационных услуг, арендой и управлением имущества.

Оформление структуры «Совы» по методу закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестфонда может иметь целью оптимизации налоговой нагрузки.

Президент Петр Порошенко имеет фонд «Прайм ессетс кэпитал», а однокурсник Гладковского Игорь Кононенко — фонд «ВИК».

Согласно публичной информации, все три сегодня находятся в управлении КУА «Фьюжн капитал партнерз». Последняя среди учредителей имеет две частные фирмы — ООО «Оушн Инвест» и ООО «Теннисная группа «Смэш».

Интересно, что конечным бенефициаром «Оушн Инвест» является Гладковский, а «теннисную группу «Смэш» учредила Международная теннисная академия, конечным бенефициаром которой является Игорь Кононенко.

Таким образом, можно сделать выводы, что активы президента и его бизнес-партнеров находятся в управлении компании, чьи корни ведут к ним самим.

На журналистский запрос в НАПК сообщили, что не владеют информацией о том, кому Гладковский передал в управление компанию «Оушн Инвест».

Напомним, по информации журналистов «Bihus.info», сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.