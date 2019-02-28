Еврокомиссия заявила о рисках, которые создает для еврозоны экономика Италии

Европейская комиссия в среду заявила, что чрезмерные экономические дисбалансы Италии представляют риск для стран еврозоны. Об этом пишет EUobserver.
«Италия переживает период чрезмерного дисбаланса. Высокий государственный долг и продолжающаяся слабая динамика производительности указывают на риски, имеющие трансграничное значение в контексте до сих пор высокого уровня безнадежных кредитов и высокого уровня безработицы», — сказала Еврокомиссия.
Еврокомиссия в декабре решила не начинать дисциплинарную процедуру против Италии за ее дефицит бюджета и госдолг после того, как популистское правительство страны пообещало сократить некоторые запланированные расходы. Комиссия закрыла глаза на то, что Рим не снизил структурный дефицит этого года. Крупнейшим критиком соглашения стали Нидерланды и Австрия, которые требуют применять правила блока «в полном объеме ко всем, кого это касается».
Сейчас долг Италии составляет 133% ВВП — это наибольший показатель среди стран еврозоны после Греции.
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